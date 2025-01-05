النفط تنفي وجود عقود لتزويد سوريا بـ"الخام العراقي"

شفق نيوز/ نفت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول إيقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".

وأضافت أن "شركة تسويق النفط (سومو)، تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم إيقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا"، داعية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والحصول عليها من المصدر الرسمي".

ويوم أمس، أخبر مصدر في وزارة النفط العراقية، وكالة شفق نيوز، بأن الوزارة أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الاسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل.

وأضاف أن "الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول إن "تصدير النفط بين دولة وأخرى يحتاج إلى اتفاق رسمي وموقع بين البلدين".

وكانت الحكومة العراقية، قررت وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا منذ سقوط بشار الأسد، نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يومياً، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريًا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا.

وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية.

يشار الى ان سوريا تستورد حاليا ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميا، وذلك بعد أن كانت تنتج 380 ألف برميل تصدر منها حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011.