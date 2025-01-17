النفط تكشف خطتها لزيادة إنتاج الغاز بعد تراجع استيراده من إيران

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط، يوم الجمعة، عن خطتها لزيادة إنتاج الغاز والاستفادة منه بدعم المنظومة الكهربائية، عبر عقود مع شركات أجنبية، خاصة بعد تقليل واردات الغاز الإيراني للعراق.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق اليوم يستورد الغاز من الجارة إيران ويكلف الدولة مبالغ كبيرة، إضافة إلى أن هذا الغاز لا يمكن إدامة توريده بضوء الظروف الخاصة للجارة إيران، حيث يتم أحياناً قطعه أو تقليل كمياته، ما ينعكس على توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف عبد الغني، أن "شركة غاز البصرة، وهي شركة مشتركة من غاز الجنوب، وشركة (شل) وشركة (ميتسوبيشي) تقوم بإنجاز معملين هما (بصرة ngl) رقم واحد و(بصرة ngl) رقم اثنين، حيث أن (بصرة ngl) رقم واحد تم إنجازه، وإضافة ما يصل إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الشبكة الوطنية، إضافة إلى أن (بصره ngl) رقم اثنين وصل إلى مراحل متقدمة، ومن المؤمل أن ينجز في الربع الأول من هذا العام 2025، ليضيف كمية إضافية من الغاز المستثمر".

وتابع أنه "من المؤمل من (بصرة واحد) و(بصرة اثنين) تحقيق ما يزيد عن 140 مليون قدم مكعب من الغاز، سيوجه إلى الشبكة الوطنية، إضافة الى ما يحققه العراق من السوائل المنتجة من هذا الغاز".

وأوضح أنه: "في بداية تشكيل الحكومة كانت نسبة الغاز المستثمر تصل إلى 53% أما الآن فقد وصلت إلى أكثر من 67%، وهذه النسبة تعتبر نسبة عالية بضوء الكميات الكبيرة من الغاز التي يتم استثمارها، إضافة الى أنه لدينا مشروع استثمار غاز الفيحاء بطاقة 130 مليون قدم مكعب تم إنجازه خلال العام 2024 من قبل الشركة المشغلة لحقل الفيحاء، وهو مشروع واعد، حيث تعمل شركة نفط البصرة على إنجاز الأنبوب الناقل بعد حلّ مشكلة أصحاب الأراضي والمزارعين، عبر قرار من مجلس الوزراء لدفع تعويضات".

ولفت إلى أنه "خلال شهر سوف يتم إنجازه والاستفادة من هذا الغاز"، مشيراً إلى أن "كميات الغاز المستثمرة في حقل الفيحاء سوف تولد سوائل عبارة عن غاز سائل ومكثفات، ويتم توجيه 100 مليون قدم مكعب من هذا الغاز، كغاز جاف إلى شبكة الأنابيب الوطنية".

وأشار إلى أن "عام 2025 سيكون مليء بالإنجازات الكبيرة وإحداها هو مشروع (توتال) الذي يعتبر مشروع جنوب العراق المتكامل، حيث يتضمن هذا المشروع تنفيذ وحدتين، كل وحدة 300 مليون قدم مكعب مما يعني 600 مليون قدم مكعب من الغاز سوف يتم استثماره"، موضحاً أن "مشاريع الغاز دائماً تكون فترة تنفيذها طويلة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، لذلك ذهبنا مع شركة (توتال) لتنفيذ مرحلة معجلة لهذا المشروع يتم إنجازها بالكامل خلال العام 2025 بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز".

واستطرد أن "مشروع شركة (توتال) سيكون إنجازاً كبيراً لهذا المشروع، وكذلك لشركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب كونه سيستثمر الغاز الذي يحرق حالياً"، لافتاً إلى أنه "خلال عام 2025 سوف تتم المباشرة باستثمار غاز الضغط الواطي، وهو غاز ثقيل يسبب تلوثاً خلال حرقه، ولكن عملية الاستثمار تحتاج الى أكثر من سنة، ولذلك سوف ينفذ هذا المشروع على مراحل".