النفط تفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

شفق نيوز/ اكد وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار، يوم الأحد، سعي الوزارة الى الاستثمار الأمثل للثروة الغازية، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود، فضلاًعن زيادة الإنتاج من الغاز السائل والنفثا وغيرها من المنتجات الأخرى.

ونقل بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة النفط، عن عبد الجبار قوله خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بطاقة (60) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وورد لوكالة شفق نيوز؛ ان هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة والذي يضيف كمية (60) مقمق وهي المرحلة الاولى من المشروع المخطط له بطاقة (120) مقمق إلى الإنتاج الوطني.

وأشار اسماعيل الى خطط الوزارة في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية، خلال السنوات القليلة القادمة، وفقا للبيان.