النفط تعلن عن الصادرات النفطية والإيرادات لشهر تموز: اكثر من 6 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت شركة تسويق النفط" سومو" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت (90) مليونا (467) الفا و(794) برميلاً، بإيرادات بلغت (6) مليار و(513) الفا و (792) دولارات".

واشارت الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(12) ألفا و(435) برميلا".

واضافت ان "معدل الصادرات اليومية مليونين و(918) ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (72) دولارا".