النفط تعلن عن خطط لزيادة إنتاج حقل شرق بغداد إلى أكثر من 80 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، عن خطط لزيادة إنتاج حقل شرق بغداد إلى أكثر من 80 الف برميل باليوم.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية الى حقل شرق بغداد - الجزء الجنوبي في منطقتي النهروان والصويرة، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وقال عبد الغني في بيان اليوم، إن هذه الزيارة الميدانية تأتي في اطار متابعة مشاريع زيادة الانتاج واستثمار الغاز من هذا الحقل ، الذي يعد احد اكبر الحقول النفطية مساحة ، يبلغ معدل انتاجه الحالي (30 الف برميل ) باليوم ، وانتاج الذروة بموجب العقد المبرم مع شركة (ABS) الصينية العام 2018 هو الوصول الى معدل انتاج يبلغ (40 الف برميل ) باليوم، لكن الوزارة تخطط لزيادته إلى أكثر من (80 الف برميل باليوم ) ، والغاز الجاف الى (50 مقمق).

كما شارا إلى ان احد اهم اهداف التطوير وزيادة الانتاج من هذا الحقل هو لتزويد محطتي كهرباء القدس والزبيدية بكميات جيدة من النفط الخام ، والغاز الجاف لمحطة كهرباء بسماية.

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ان، هذه الزيارة لحقل شرقي بغداد تأتي في إطار المتابعة الميدانية لقيادة القطاع النفطي ، لاهمية هذا الحقل في إنتاج النفط والغاز ، لتقديم الدعم والاسناد للشركات الاجنبية وللجهد الوطني ، وجرى التأكيد في اللقاء على اهمية تطوير البنى التحتية للمشروع ، وتقديم الدعم لسكان المناطق المحيطة بمواقع الحقل.

فيما قال مدير عام شركة نفط الوسط قدوري سليم ان المخزون النفطي للحقل يبلغ أكثر من (39) الف برميل ، مبينا ان شركة (ABS) تقوم بتنفيذ خطط تطوير الحقل وتدريب العاملين وفق احدث البرامج والتكنلوجيا المتقدمة في الصناعة النفطية ، وان الشركة تنفذ مشروع مد انبوب بمسافة (75) كم لنقل النفط الخام من الحقل الى محطة توليد كهرباء الزبيدية في محافظة واسط.

بدروه قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة تعمل على تطوير الاجزاء والمواقع النفطية الاخرى للحقل ، الذي يشكل مصدراً مهماً لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، ومصفاة الدورة ، مؤكداً ان نائب رئيس الوزراء لشؤون وزير النفط قد اشاد في اجتماع عقده مع المسؤولين في شركة نفط الوسط والشركة الصينية بخطط تطوير الحقل ، وبتحقيق نسب تقدم عمل كبيرة .

هذا وقد رافق نائب رئيس الوزراء وزير النفط في زيارته لمواقع حقل شرقي بغداد كل من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ، ومدير عام شركة نفط الوسط ومدير عام دائرة العقود والتراخيص ومعاون مدير عام شركة الاستكشافات النفطية ، والمتحدث باسم الوزارة .