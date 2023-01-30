النفط تعلن رفع الطاقة التكريرية لمصفى صلاح الدين (1و2) إلى 115 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الإثنين، رفع رفع الطاقة التكريرية لمصفى صلاح الدين 1و2 إلى (115) ألف برميل يومياً.

وذكر بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط زار مصافي الصمود في بيجي وتجول في ارجاء المصفى وتفقد الوحدات الانتاجية والاقسام والتقى العاملين، واستمع الى إيجاز قدمه مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن عن خطط زيادة الطاقة التكريرية من المصافي التابعة للشركة".

وقال وزير النفط حيان عبد الغني إن "إعادة اعمار وتأهيل وتشغيل مصافي الصمود في بيجي مفخرة لكل العراقيين"، موضحاً ان "الجهد الوطني تمكن من اعادة اعمار مصفى صلاح الدين (1و2 ) واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية الى (115) الف برميل باليوم".

وتابع، "سنقوم بدعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفى الشمال بطاقة (150 ) الف برميل باليوم، ونسعى الى زيادة الطاقة التكريرية لمصافي الصمود الى (300) الف برميل باليوم".