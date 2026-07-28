العراق يحقق أكثر من 2.3 مليار دولار من صادرات النفط لشهري أيار وحزيران

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد من النفط الخام تجاوزت 32 مليون برميل، بإيرادات مالية بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، استناداً إلى الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت 32 مليوناً و114 ألفاً و677 برميلاً، بإيرادات بلغت مليارين و335 مليوناً و537 ألفاً و399 دولاراً.

وأوضحت الإحصائية أن الكميات المصدرة من حقول البصرة بلغت 20 مليوناً و238 ألفاً و836 برميلاً، فيما بلغت الصادرات من نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي مليوناً و564 ألفاً و625 برميلاً، في حين سجلت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر الميناء ذاته 10 ملايين و311 ألفاً و216 برميلاً.

ويأتي صدور هذه الإحصائية بعد فترة من عدم الإفصاح المنتظم عن بيانات التصدير والإيرادات عقب التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة البحرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وبهذا الصدد، أوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لوكالة شفق نيوز، أن عدم انتظام عمليات التصدير وصعوبة استقرار الكميات المصدرة انعكسا على آلية إصدار الإحصائيات الرسمية، مبيناً أن غياب التأكيد المنتظم لبيانات الصادرات يحد من الشفافية ويجعل من الصعب تقييم أداء القطاع النفطي والإيرادات المتحققة بصورة دقيقة.

يُذكر أن وزارة النفط كانت قد توقفت عن النشر الشهري المنتظم لإحصائيات التصدير والإيرادات منذ صدور التقرير الخاص بشهر نيسان الماضي.