النفط تعلن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز وتدعو لاستثمار "إنجازها" عالمياً

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بمعدل (60) مقمق، فيما عدّ المتحدث باسم الوزارة ذلك برسالة للشركات الأجنبية لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنها هذا العام.

ونقل بيان لوزارة النفط عن الوزير ورد لوكالة شفق نيوز عن الوزير قوله إن "الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة تمكن من استثمار الغاز الحر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي، وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد (90-95) ميغاواط".

وأشار وزير النفط الى "قيام شركة المشاريع النفطية بتنفيذ مد أنبوب بطول 30 كيلومتراً لنقل الغاز الى محطة كهرباء عكاز الغازية"، مبيناً "أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بالجهد الوطني وبالإمكانيات المتاحة، والذي يأتي انسجاماً مع خطط الوزارة والبرنامج الحكومي".

من جانبه أكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز باسم محمد خضير أن "الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الوسط وضعت التصاميم المطلوبة لمنشآت استثمار الغاز من أربع آبار للغاز الحر، بعد نجاح الجهد الوطني في وزارة النفط باستثمار أكثر من (60) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي في اليوم) قابلة للزيادة مستقبلاً".

ونقل البيان عن مدير عام شركة نفط الوسط قدوري سليم قوله إن "الشركة بدأت عمليات ضخ الغاز، أمس الثلاثاء، إلى محطة كهرباء عكاز الغازية والمباشرة بتوليد (90-95) ميكاواط، مشيداً بجهود العاملين الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل تحقيق هذا الإنجاز".

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذا الإنجاز يعد رسالة إيجابية مهمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في حقل عكاز الغازي والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية التي تعتزم الوزارة الإعلان عنها خلال العام الحالي، وتأكيداً على جدية الحكومة والوزارة في توفير البيئة المناسبة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية"، حسب ما ورد في البيان.