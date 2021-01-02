النفط تعلن انتهاء عملية إبطال "اللغم" البحري والنقل تؤكد استمرار عمل الموانئ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، انتهاء عملية إبطال ورفع اللغم البحري الملتصق بناقلة النفط قبالة السواحل العراقية، في وقت أكدت فيه وزارة النقل استمرار عمل الموانئ النفطية وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل.

وقالت وزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيو، إنها "تعلن انتهاء عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود (النفط الاسود)في المياه الاقليمية في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت".

واشادت الوزارة بـ"الجهود الكبيرة والداعمة والمشاركة في عملية ابطال ورفع اللغم البحري ، واخلاء الناقلة المجهزة (Nordic Freedom) والاجراءات الوقائية الاخرى، ..وهي كل من قيادة القوة البحرية ، مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية ، الشركة العامة للمؤانى ،شركة نفط البصرة ، شركة ناقلات النفط العراقية".

واوضحت الوزارة أن "الناقلة (pola) ترسو في المياه الاقليمية منذ تاريخ 8/11/2020 حيث يتم استلام وقود النفط الاسود المجهز من قبل شركتي ناقلات النفط العراقية والنقل البحري، لأغراض التصدير".

من جانبها اكدت وزارة النقل، استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف مشددة على ان القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل.

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة نوردك فر يدم المحملة بـ 149 الف طن وقود اسود بعيداً عن الناقلة الملغمة بولو", لافتاً الى ان "العملية تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة للموانئ".

وأضاف ان "الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحري عن الناقلة بولو بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للاشراف والمساعدة على فك واقلاع الناقلة نوردك فريدم", مشيرا الى ان "الشركة بانتظار توقيتات إزالة اللغم من اجل التواجد والمساعدة والمشاركة في انتزاع اللغم".

واوضح الفرطوسي أن "الساحبات البحرية التابعة لجوار الخليج نفذت عملية سحب الناقلة نوردك فريدم بعدد 2 ساحبات فعلية و 6 ساحبات متواجدة للدخول لأي طارئ".

وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، بتمكن قوة من مكافحة المتفجرات من تفكيك اللغم البحري دون خسائر تذكر.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم السبت، إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.