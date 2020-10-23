النفط تعلن الإحصائية النهائية لصادرات وإيرادات أيلول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، حسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" الحكومية .

وقالت "سومو" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الصادرات من النفط الخام حسب الاحصاءات النهائية لشهر ايلول سجلت 78 مليونا و388 آلاف و619 برميلا، بايرادات بلغت 3 مليارات و172 مليونا و949 ألف دولار".

وأوضحت، أن الكميات المصدرة من البصرة بلغت 75 مليون برميل وبايرادات بلغت 3 مليارات و41 مليون و948 الف دولار ، فيما بلغت الصادرات من الحقول الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي 3 ملايين و133 الف برميل بايرادات بلغت 124 مليون و680 الف دولار، مبينة ان الصادرات من خزانات مصفى الصمود الى الاردن بلغت 254 الف و785 برميل بايرادات بلغت 6 ملايين و320 الف دولار.

واشارت الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.477 دولاراً للبرميل".

ويصدر العراق النفط الخام عن طريق ميناء البصرة والعوامات النفطية على الخليج وعن طريق ميناء جيهان التركي من الشمال.