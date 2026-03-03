النفط تطمئن العراقيين: لا تأثير لتقليص استخراج الخام على إنتاج المشتقات

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع المصافي في مناطق الجنوب والوسط والشمال تعمل بشكل مستمر وبطاقتها التصميمية، لإنتاج مختلف المشتقات النفطية، بما فيها وقود الكاز والكيروسين والبنزين وغيرها.

وأشارت الوزارة في إيضاح ورد وكالة شفق نيوز، إلى أن "الكميات المنتجة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية اليومية، مع خزن الفائض في مستودعات المنتجات النفطية المختلفة".

وأوضحت أن منافذ توزيع المنتجات النفطية "تواصل عملها على مدار الساعة في جميع محافظات العراق، إضافة إلى الطرق الخارجية، لضمان انسيابية تجهيز المواطنين باحتياجاتهم من الوقود دون انقطاع".

وبينت الوزارة أن "تقليص إنتاج النفط الخام، في ضوء تخفيض أو إيقاف التصدير نتيجة إغلاق مضيق هرمز، لن يؤثر في استمرارية عمل المصافي أو إنتاج المشتقات النفطية والغاز السائل"، مؤكدة استمرار عمليات إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.

وكان مرصد "إيكو عراق"، أعلن في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن العراق يتكبد خسائر تُقدّر بنحو 128 مليون دولار يومياً نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي وحقول إقليم كوردستان، على خلفية تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وكان مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية، ومقرها محافظة كركوك، كشف في وقت سابق من اليوم، عن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، عقب إيقاف العمل في بعض الشركات النفطية بالإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية مطلعة، بتوقف انتاج النفط في أضخم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي حول العالم وهو حقل الرميلة، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.