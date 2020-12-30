النفط تزيد حصة المولدات الأهلية من وقود الكاز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، زيادة حصة المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات من وقود الكاز الى 15 لتراً لكل (Kv) لشهر كانون الثاني/يناير المقبل، وتوزيع كمية اضافية من مادة النفط الابيض لجميع المحافظات.

وقال معاون عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر زيادة حصة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2021 الى (15) لتر لكل (Kv) بدلا من (10) لترات".

وأضاف ان "الهدف من الزيادة تاتي لتوفير الوقود للمواطنين والتعويض عن النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية".

واشار طالب إلى أن "الشركة مستمرة بتجهيز كافة انواع الوقود الى جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية وبكميات تصل الى ملايين اللترات يومياً من النفط الخام ، النفط الاسود، الكاز ، اضافة الى الغاز الجاف ، فضلاً عن توفير الوقود البديل عن الغاز الجاف للمحطات العاملة بهذا النوع من الوقود وفق الخطة الوقودية المتفق عليها مع وزارة الكهرباء".

وتعاني العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية نقصا كبيرا في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تقليل الجانب الايراني للغاز الذي يستورده العراق كوقود لمحطاته الكهربائية، مما يدفع المواطن للاعتماد على المولدات الاهلية لسد النقص الحاصل في الطاقة.