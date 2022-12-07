النفط ترفع إنتاج الغاز في حقل الزبير إلى 147 "مقمق" في اليوم

شفق نيوز/ وجّه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، برفع إنتاج الغاز المصاحب في حقل الزبير الى 147 "مقمق".

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان عبد الغني اجتمع بلجنة الادارة العليا المشتركة لشركة غاز البصرة "HMC" خوّل الشركة بشراء ونصب خمس كابسات جديدة في محطة "حمَّار مشرف" تسهم في جمع ومعالجة 80 مليون قدم مكعب قياسي باليوم اضافي من الغاز المصاحب في حقل الزبير النفطي، لترفع معدل الكميات المستثمرة الى 147 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

بدوره قال مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، ان المشروع الجديد يهدف الى رفع عدد كابسات محطة "حمَّار مشرف" الى 11 كابسة كمجموع إجمالي تسهم في رفع قدرة الكبس من 35 مقمق إلى 147 مليون قدم مكعب في اليوم.

وأوضح ان الكابسات الخمس الجديدة ستسهم بزيادة القدرة على جمع الغاز المصاحب وتقليص نسبة الحرق في حقل الزبير النفطي.

من جانبه، أشار المدير المفوض لشركة غاز البصرة، أندرو وايبر، الى ان "هدفنا في هذا المشروع هو دعم رؤية وزارة النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحد من حرق الغاز في جنوب العراق وتحويل الغاز المصاحب إلى طاقة نظيفة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، الى جانب توفير كميات من الغاز السائل والمكثفات".