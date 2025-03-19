النفط ترجح ارتفاع الطاقة الانتاجية لمصفى ميسان الى 110 آلاف برميل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأربعاء، ان إنشاء الوحدة التكريرية الجديدة في مصفى ميسان، من شأنه ان يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصفى إلى 110 آلاف برميل يوميًا.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية عدنان محمد حمود خلال زيارته مصفى ميسان لمتابعة مشروع انشاء وحدة تكريرية جديدة بطاقة 70 الف برميل وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تدعم تطوير قطاع التصفية، لما له من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد"، مشددًا على "ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المدنية وصب الأسس وفق التوقيتات المحددة، مع العمل بنظام شفتين لضمان تسريع التنفيذ".

واوضح أن "تنفيذ المشروع يعتمد أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وسيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصفى إلى (110) آلاف برميل يوميًا، مما يعزز قدرة الوزارة على تلبية احتياجات محافظة ميسان والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية".

وعقد الوكيل وفقا للبيان، "اجتماعًا موسعًا بحضور مدير عام الدائرة الفنية حسنين عبداللطيف ومدير قسم الدراسات في الدائرة الاقتصادية ومدير الموارد في الوزارة ومدير المصفى وعدد من الملاكات الهندسية، حيث تمت مناقشة آليات تسريع التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع".