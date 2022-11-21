النفط تحيل وحدة تكرير بمصفى الديوانية إلى مجلس الوزراء لإقراره

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الإثنين، إحالة مشروع وحدة التكرير في مصفى الديوانية بطاقة (70) الف برميل باليوم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للطاقة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يهدف الى زيادة الطاقة التكريرية من المنتجات النفطية، وتوفير اكثر من ( 1500 ) فرصة عمل ، ودعم الواقع الاقتصادي للمحافظة" .

واضاف ان "الاجتماع ركز على مناقشة المجلس لمجموعة من المواضيع والمشاريع المدرجة في جدول أعماله في قطاعات "النفط والكهرباء والمياه، واتخاذ القرارات والإجراءات بشأنها".

وتابع، "نتطلع جميعاً الى العمل الجاد من أجل الاسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي والارتقاء بالعملية الانتاجية والتطويرية ودعم مشاريع النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية لجميع القطاعات".

واشار الى ان "وجود الوزارت المعنية لقطاع الطاقة ووزارة المالية في هذا المجلس سوف يُسهل عمل المجلس في إيجاد تفاهمات وتنسيق واتخاذ القرارات المهمة والصائبة بعيداً عن الاجراءات البيروقراطية والروتين".

من جانبه قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إن "الجلسة الاولى تضمنت مناقشة مجموعة من المشاريع ، ومنها مايتعلق بدعم تجهيز الطاقة الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط للتنسيق بخصوص تجهيز الوقود"، لافتا الى "الاتفاق على تذليل كافة المشاكل والمعوقات، والذي ينعكس على واقع تجهيز المواطنين" .

ويتكون المجلس الوزاري للطاقة، من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والمالية وعدد من المسؤولين في الوزارات المعنية.