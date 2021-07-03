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النفط تحيل مصفى ذي قار الاستثماري الى التنفيذ

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-03T12:57:02+0000
النفط تحيل مصفى ذي قار الاستثماري الى التنفيذ

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم السبت، عن إحالة مصفى ذي قار الاستثماري إلى ائتلاف شركات صينية لتنفيذه.

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المصفى تمت إحالته إلى "شركة الاوسط للطاقة والتي تضم عدداً من الشركات الصينية الكبيرة، ويضم المصفى وحدات انتاجية متكاملة".

وأضاف أن "طاقة المصفى الإنتاجية تبلغ 100 الف برميل باليوم، وينفذ وفق أحدث المواصفات الفنية والجودة والتكنولوجيا المتقدمة".

واشار الى "اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء  كبيراً من الحاجة المحلية لأنواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء محافظة ذي قار"، معرباً عن امله في توقيع العقد خلال الشهر الجاري.

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