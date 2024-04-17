النفط تحمل المركزي العراقي مسؤولية توقف الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة

شفق نيوز/ كشفت الشركة العامة للمشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، سبب توقف عمليات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود بالعاصمة بغداد.

وقال مدير المشتقات النفطية حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، إن عمليات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود هي من مسؤولية البنك المركزي العراقي، مبينا أن خللاً طرأ من البنك المركزي على منظومة الدفع الالكتروني.

وأكد أن البنك يعمل حاليا على معالجة هذا الخلل الذي طرأ منذ يوم أمس.

وتوقف، منذ صباح اليوم الأربعاء، عمليات الدفع الإلكتروني لتعبئة البنزين المحسن في أغلب محطات التعبئة بالعاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة النفط - شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم 22 آذار 2024، المباشرة بتزويد المركبات بالوقود "السوبر، والمحسن" وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات.