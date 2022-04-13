النفط تحرك دعوى قضائية ضد محطات الوقود الاهلية لتسببها بخلق "فوضى"

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب عبود، يوم الأربعاء، عن إقامة دعاوى قضائية ضد محطات التعبئة الاهلية التي أعلنت إضراباً عن العمل.

وقال عبود في تصريح مصور على هامش زيارته محطة تعبئة البياع الحكومية وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "موضوع ازمة الوقود جاء نتيجة لقيام وكلاء محطات التعبئة الاهلية بغلق محطاتهم وهذا مخالف للقانون"، مضيفاً أن "شركة المنتجات النفطية قامت برفع دعاوى قضائية على كل من قام بإغلاق المحطة والحق ضرراً بالمواطن".

وتابع "سنحاسب بشدة كل من تسبب بخلق الفوضى واغلق المحطات"، مشيراً الى أن "المحطات الحكومية تعمل على مدى 24 ساعة لمعالجة الازمة". واوضح أن "اغلاق محطات التعبئة جاء احتجاجاً على قرار رفع الاسعار والفروقات"، مبيناً أن "وكيل المحطة مرتبط بعقد مع شركة المنتجات النفطية وعليه الالتزام به".

واستفاقت المحافظات العراقية، اليوم الاربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل اثر قرار لوزارة النفط الاتحادية.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "بعض محطات الوقود الأهلية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت إغلاقاً تاماً والبعض آخر يشهد زخماً كبيراً"، مشيراً إلى أن "هناك طوابير طويلة امام محطات الوقود الحكومية نتيجة اضراب المحطات الاهلية عن العمل".

وعزا المصدر سبب الاضراب إلى أن "وزارة النفط رفعت اسعارها على المحطات الاهلية وفرضت شروطاً جديدة"، مشيراً إلى أن "أصحاب المحطات الاهلية امتنعوا عن العمل بالشروط الجديدة وعمدوا إلى الإضراب والضغط الان يحصل على المحطات الحكومية".

ومن المقرر أن يُعقد غدا الخميس اجتماعاً برلمانيا – حكوميا في مبنى مجلس النواب العراقي يجمع النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ووزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة ازمة الوقود، بحسب ما ابلغ به مصدر نيابي وكالة شفق نيوز.