النفط تحدد أسباب أزمة الوقود في بعض المحافظات: لا نعتزم رفع الأسعار

شفق نيوز/ حدد وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم السبت، أسباب ازمة الوقود في بعض المحافظات العراقية.

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تقوم ببيع الوقود للمواطنين بأقل من سعره العالمي بثلثين"، مبينا ان "الوزارة لا تعتزم رفع أسعار الوقود لأن الطبقات الفقيرة ستتضرر".

واضاف ان "هناك مستهلكين يشترون زيت الغاز بالسعر التجاري وينافسون المواطن على شراء المنتج بالسعر المدعوم"، مبينا انه "لا توجد وسيلة للسيطرة على بيع زيت الغاز إلا بزيادة أسعار المنتجات النفطية".

وأشار عبد الجبار الى ان "البنزين المحسن يتم استيراده بسعر 1500 دينار ويتم بيعه إلى المواطن بسعر 650 ديناراً، مبينا ان "الوزارة تخسر مليارات الدولارات عبر الدعم الذي يذهب إلى المواطن بسعر منخفض الكلفة".

واكد وزير النفط ان "سياسة وزارة النفط مبنية على دعم المواطن المشتري النهائي".