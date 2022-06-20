النفط "تحتفي" بتصدير أول شحنة غاز "شبه مبرد": سندخل أسواقاً عالمية جديدة

شفق نيوز / أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، تصدير الغاز السائل "شبه المبرد" للمرة الأولى من شركة غاز البصرة ، جنوب العراق، فيما وصف مدير الشركة التصدير بانه "انجاز كبير" لمضاعفة الصادرات العراقية عالميا والدخول إلى اسواق عالمية جديدة تتعامل بهذا النوع من الغاز.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "في إنجاز يتحقق لأول مرة باشرت شركة غاز البصرة بتصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد عبر ميناء أم قصر اليوم الاثنين".

ونقل البيان عن مدير الشركة مالكوم مايس قوله إنها "لحظة تاريخية تسجلها شركة غاز البصرة من خلال تصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد الذي يعد إنجازاً كبيراً"، مشيراً الى ان "ذلك جاء نتيجة العمل بجد وبشكل متواصل لتحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل مرفأ أم قصر وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير".

وأضاف مايس "نحن اليوم قادرين على تحميل وتصدير الغاز السائل بنوعيه المضغوط وشبه المبرد على متن الناقلات"، مبيناً أن "هذه الخطوة تمنحنا المرونة والفرصة لمضاعفة صادراتنا عالمياً إلى ثلاث مرات عبر الناقلات، كما أنها ستضاعف الكمية المصدرة في الشحنة الواحدة".

وتابع مايس "سنحظى أيضاً بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصراً مع شحنات الغاز شبه المبرد".

وتابع بيان وزارة النفط أن "العراق أصبح من الدول المصدرة للغاز السائل بدلا من استيراده و منذ 2016، مما حقق إيرادات إضافية للاقتصاد الوطني".