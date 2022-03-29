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"النفط الوطنية" تستعين باستشارات دولية لتقييم عقود النفط والغاز في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T16:49:26+0000
"النفط الوطنية" تستعين باستشارات دولية لتقييم عقود النفط والغاز في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة النفط الوطنية، يوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع شركات استشارية دولية لدراسة وتقييم عقود النفط والغاز في اقليم كوردستان.

وقال مصدر في الشركة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الشركة وضعت خطة تحويل عقود اقليم كوردستان والية استلام أموال التصدير بعد الانتهاء من عملية التقييم".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

وكان مصدر مسؤول في شركة النفط الوطنية، قد اعلن في الاول من اذار الجاري ان لجان مشتركة من بغداد وكوردستان ستتباحث حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.

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