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النفط النيابية: أكثر من 100 نائب وقعوا على استجواب وزير النفط وملفه مكتمل لدينا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-31T09:51:48+0000
النفط النيابية: أكثر من 100 نائب وقعوا على استجواب وزير النفط وملفه مكتمل لدينا

شفق نيوز / كشف نائب عن لجنة النفط النيابية، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لاستجواب وزير النفط الحالي في العديد من الملفات ، فيما بيّن أن ملف الاستجواب مكتمل ولا ينتظر سوى تحديد موعده من قبل رئاسة المجلس.

وقال عضو لجنة النفط النيابية علاء الحيدري لوكالة شفق نيوز إن" طلبنا من وزارة النفط إعادة صياغة بعض فقرات قانون جولات التراخيص، وللأسف هناك رأي لوزارة النفط بعدم الاستجابة لمطلبنا".

وأضاف الحيدري أن "هناك إجماعاً نيابياً لاستضافة واستجواب وزير النفط، وعلى ذلك تم جمع اكثر من 100 توقيعاً من أعضاء البرلمان لإستجواب الوزير".

وبيّن عضو البرلمان أن "هناك عدداً من النواب المتبنين لموضوع استجواب وزير النفط، وهناك عدد من المواضيع بهذا الملف أبرزها جولات التراخيص والعقود مع الشركات النفطية والعقود مع شركة توتال الفرنسية وشركة بترو ونقل وتنسيب المدراء في ظل حكومة تصريف الأعمال".

وتابع النائب الحيدري أن "ملف الاستجواب مكتمل شكلاً وقانونياً ولم يبقى سوى ان تقوم هيئة رئاسة البرلمان بتحديد موعد للاستجواب"، مبينا أن "في حال عدم القناعة باجوبة الوزير خلال جلسة الاستجواب سيكون هناك رأي لأعضاء البرلمان بإقالة الوزير وسحب الثقة عنه".

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