النفط النيابية تؤكد عزمها إعلان مصفى القيارة فرصة استثمارية

شفق نيوز / أكدت لجنة النفط والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، إصرارها على إعلان مصفى القيارة فرصة استثمارية، لتحسين ورفع مستوى الإنتاج من هذا المصفى.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة فرعية داخل لجنة النفط النيابية، تتابع عمل وتراجع وتقيم العقد المبرم بين شركة نفط الشمال وشركة الناقلات بخصوص نقل منتوج نفط القيارة".

وأضاف الحلبوسي، أن "نفط القيارة هو نفط ثقيل نسبة الكبريت فيه عالية، وهناك إصرار من اللجنة على وزارة النفط ليكون هناك مصفى قريباً من الحقل أو داخل حقل القيارة، من اجل تصريف الكميات الموجودة لحقل القيارة".

وتابع: "لكن تلكؤ وزارة النفط، والتوجيهات المعتمدة من قبل الوزير السابق، حالت دون عدم إعلان هذه الفرصة الاستثمارية، لكن اللجنة ومن خلال استضافة الوزير الحالي، سيتم إعلان عن هذه الفرصة الاستثمارية لمصفى القيارة بسعة من 70- 100 ألف برميل يومياً، ويكون هذا ضمن استثمارات وخطط الوزارة للمصافي الاستثمارية".

يشار إلى أن وزارة النفط العراقية ممثلةً بشركة مصافي الشمال، كانت قد وقعت مذكرة اتفاق مبادىء (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري بطاقة (70) ألف برميل باليوم مع شركتي سيب (SEAB) السويدية وشركة ليماك (Limak) التركية، وذلك يوم 16 أيلول/سبتمبر 2021، إلا أن هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.