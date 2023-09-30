النفط النيابية تكشف عن قرب توقيع عقد لاستثمار حقل عكاز الغازي في الانبار

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، يوم السبت، عن قرب توقيع عقد لاستثمار حقل عكاز الغازي غربي البلاد، معتبرة أن وزارة النفط الاتحادية "تمضي بالاتجاه الصحيح".

وقال رئيس اللجنة النائب هيبت الحلبوسي لوكالة شفق نيوز، إن وزارة النفط وقعت أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية وهي عقود مهمة للعراق، مؤكدا أن البلاد بحاجة لمثل هكذا عقود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز من الخارج.

وبين ان هناك عقودا ستوقع خلال الفترة المقبلة في غرب العراق منها حقول عكاز، اضافة الى عقود ضمن الجولة السادسة، مشيراً إلى أن وزارة النفط ماضية بالاتجاه الصحيح من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد والاعتماد على الغاز المنتج التشغيل المحطات الكهربائية وتوفير الاحتياجات الاساسية.

وفي وقت سابق، قال مدير العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط علي معارج، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتفاوض مع شركة هاليبرتون الامريكية لتطوير واستثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار، وبين أن إنتاج الحقل سيكون ما بين 400 الى 500 مليون قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن "الوزارة تتباحث أيضا مع الشركات الاجنبية الراغبة باستثمار حقل عكاز الغازي للحصول على اتفاق مثلما حصل في حقل المنصورية الغازي.

ووقعت وزارة النفط في حزيران 2011 مع شركة كوكاز الكورية العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة كاز الكازخستاني من الائتلاف قبل أن تنسحب أيضاً شركة كوكاز الكورية مع دخول "داعش" الى المحافظة.

وكان ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستاني فازا بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بعد تقديم لعطاء تضمن كلفة إنتاج البرميل المكافئ خمسة دولارات وخمسين سنت وبقدرة إنتاجية تبلغ 400 مقمق وباستثمار ما يقل عن 25 مليار دولار خلال 13 عاما للوصول إلى ذروة الإنتاج من الحقل.

ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992 شمال غرب الانبار، (25 كم جنوب غرب قضاء القائم على نهر الفرات)، وبالقرب من الحدود السورية، ويبلغ طول الحقل 50 كم ويبلغ وعرضه 18 كم ويوجد فيه ستة آبار محفورة ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 5،6 تريليونات متر مكعب قياسي.