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النفط النيابية: العراق يستورد مليون لتر بنزين محسن يومياً من إيران والامارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-21T14:54:56+0000
النفط النيابية: العراق يستورد مليون لتر بنزين محسن يومياً من إيران والامارات

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الثلاثاء، إن العراق يستورد يوميا مليون لتر بنزين محسن من إيران والإمارات. 

وقال عضو اللجنة صباح صبحي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك طلباً وزيادة على مادة البنزين المحسن في فصل الصيف أكثر من الفصول الأخرى"، لافتا إلى أن "المصافي الموجودة بالعراق لا تكفي لتجهيز المادة إلى المواطنين". 

وأضاف أن "العراق يستورد يوميا كميات كبيرة من البنزين المحسن وإنها تختلف من شهر إلى آخر وحسب الطلب وخصوصا في فصل الصيف". 

وبين صبحي، إن "العراق يستورد يوميا أكثر من مليون لتر من البنزين المحسن أن تكلفة الاستيراد تتغير حسب أسعار النفط"، مؤكدا أن "العراق يستورد البنزين المحسن من دول المنطقة منها جمهورية إيران  ودولة الإمارات".

هذا وتشتد أزمة الوقود في محافظات عدة بينها نينوى وكركوك وديالى، كلما اشتدت أزمة الوقود في أربيل ودهوك، بسبب فرق التسعيرة ولجوء المئات إلى الموصل للحصول على الوقود منها.

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