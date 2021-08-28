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النفط العراقي يصل الى لبنان بداية الشهر المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-28T09:43:13+0000
النفط العراقي يصل الى لبنان بداية الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، يوم السبت، ان النفط العراقي سيصل لبنان بداية الشهر المقبل، مشيرة الى فوز شركة نفطية إماراتية بالمناقصة الأولى تزويد بيروت بالوقود.

وقالت الوزارة اللبنانية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع ان يصل النفط العراقي الى الاراضي اللبنانية ما بين الثالث والخامس من سبتمبر/أيلول المقبل".

وبينت ان ذلك يأتي "بعد فوز شركة نفط الإمارات الوطنية (إينوك) بالمناقصة الأولى لاستبدال 84 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت (نحو 600 ألف برميل) بنحو 30 ألف طن من زيت الوقود الثقيل فئة (ب)، ونحو 33 ألف طن من (الديزل الأحمر)، وهو نوع رديء من الديزل يستخدم في محطات الكهرباء".

واضافت أن "شركة اينوك فازت من بين ثلاث شركات شاركت في المناقصة"، مبينة ان "الشركة الفائزة بالمناقصة ستجلب (زيت الوقود الثقيل) إلى لبنان بعد نحو أسبوعين من تاريخ تسلمها شحنة النفط زيت الوقود عالي الكبريت من العراق".

وكان العراق ولبنان قد وقعا في 24 يوليو/تموز الماضي، اتفاقية تقضي بمد بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت، الذي تعتزم لبنان استبداله من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن تسدّد بيروت قيمة الشحنات بالخدمات والسلع التي تحتاجها بغداد.

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