سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط العراقي يشكل ثلث إمدادات الهند في الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-17T13:59:20+0000
النفط العراقي يشكل ثلث إمدادات الهند في الشهر الماضي

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس، بأن صادرات النفط العراقي إلى الهند شكلت ثلث إمدادات هذا البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

وحسب بيانات نقلتها رويترز، عن مصادر في قطاعي النفط والشحن، فإن الهند قد استوردت من العراق في يناير/ كانون الثاني الماضي 1.3 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن تلك الكمية تعد أعلى مستوى وصلت له الواردات الهندية من العراق في 29 شهرا، وهي تمثل تقريبا ثلث الإمدادات إلى الهند.

وقد زادت مصفاتان هنديتان تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق، وهو ما سيزيد من أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط إلى الهند هذا العام.

ووفقا لزيادة الصادرات العراقية من البترول إلى الهند فقد "زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% في كانون الأول/ ديسمبر و68.6% قبل عام".

وفيما احتل العراق المركز الأول في صادراته إلى الهند جاءت بعده المملكة العربية السعودية ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم نيجيريا.

وكانت الهند قد استوردت، حسب الوكالة، 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في كانون الثاني/ يناير بانخفاض بنسبة 1% عن الشهر السابق وبنحو 3% عن الشهر نفسه من العام السابق.

related

انخفاض واردات النفط الهندية من العراق في آيار

Date: 2021-06-26 08:43:11
انخفاض واردات النفط الهندية من العراق في آيار

العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

Date: 2021-08-08 05:43:43
العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

Date: 2021-02-20 07:12:50
الهند تتصدر لائحة مشتري نفط العراق خلال شهر

العراق يحقق رقماً قياسياً ببيع النفط إلى الهند

Date: 2021-03-28 06:40:20
العراق يحقق رقماً قياسياً ببيع النفط إلى الهند

العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط الى الصين

Date: 2021-11-21 08:48:34
العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط الى الصين

العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر

Date: 2021-07-26 10:13:05
العراق يعلن تصدير نفط بأكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر

أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من احتياطها النفطي

Date: 2021-11-23 13:07:54
أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من احتياطها النفطي

أذربيجان تعرض امداد السوق العالمي بالنفط العراقي

Date: 2021-09-26 12:22:51
أذربيجان تعرض امداد السوق العالمي بالنفط العراقي