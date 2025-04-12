النفط العراقي يسجل خسارة أسبوعية كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة أسبوعية كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.44 دولار ليصل إلى 61.69 دولاراً، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 5.28 دولارات، أي ما يعادل 7.88%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أغلق أيضاً في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.44 دولار ليصل إلى 70.02 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 5.18 دولارات أو ما يعادل 7.4%.

وتشهد أسواق النفط ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب المخاوف من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما انخفض سعر خام برنت بأكثر من 1% خلال الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة قريبة، وذلك بعد أن شهد كلا الخامين القياسيين انخفاضًا بنسبة 11% في الأسبوع الماضي