النفط العراقي يستأنف التدفق إلى تركيا بعد إصلاح خط الأنابيب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر خط انبوب كركوك جيهان صباح اليوم .

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط انبوب كركوك جيهان صباح اليوم بطاقة (75) الف برميل باليوم بعد توقف دام لساعات بعد الحادث الذي تعرض له خط الانابيب داخل الاراضي التركية" .

واضافت الوزارة أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي سيتم تعويضها من خلال ضخ كميات اضافية".

وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخط الأنابيب قد ذكرت في وقت سابق أنه جرى إخماد الحريق في خط الأنابيب، مضيفة أنه سيتم استئناف ضخ النفط في غضون ساعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني كبير، قوله إن انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان ناجم عن سقوط برج كهرباء وليس هجوما.

ويعد الانفجار الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، هو أحدث حادث في سلسلة الاضطرابات التي تعاني منها سوق النفط الأشهر الأخيرة، والتي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.