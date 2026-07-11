النفط العراقي يجذب مصافي الصين مع تراجع الطلب على الخام الإيراني وارتفاع المخزونات العائمة

شفق نيوز - بغداد

استفاد العراق من تحول مصافي التكرير المستقلة في الصين نحو شراء النفط الخام غير الخاضع للعقوبات، بعدما لجأت خلال الأسابيع الأخيرة إلى زيادة مشترياتها من خامات العراق والإمارات وقطر، في وقت تباطأت فيه مبيعات النفط الإيراني وارتفع حجم المخزونات العائمة في البحر مع عودة العقوبات الأميركية.

وقال متعاملون إن المصافي الصينية المستقلة في إقليم شاندونغ اشترت ما بين 16 و20.5 مليون برميل من النفط الخام العراقي والإماراتي والقطري، في أكبر موجة شراء للنفط غير الخاضع للعقوبات من الشرق الأوسط منذ اندلاع الصراع. كما اشترت شركة شينغ هونغ للبتروكيماويات نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والسعودي وخام أبوظبي.

واضافت وكالة "رويترز"، استناداً إلى بيانات Kpler وVortexa وUANI أن زيادة الإمدادات من العراق ودول الخليج أسهمت في إزاحة الطلب على الخام الإيراني، خاصة بعد استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز، إذ بيعت الخامات المنافسة بخصومات تراوحت بين 5 و8 دولارات للبرميل مقارنة بخام برنت، بينما بقيت خصومات النفط الإيراني عند 2 إلى 3 دولارات فقط، ما جعله أقل جاذبية للمشترين.

وفي المقابل، ارتفع حجم النفط الإيراني العالق في البحر بعد زيادة الصادرات خلال فترة الهدنة المؤقتة، لكن المبيعات تباطأت مع عزوف المشترين. وأظهرت بيانات Kpler عبور نحو 34.5 مليون برميل من النفط الخام الإيراني عبر مضيق هرمز بين 14 يونيو و10 يوليو، فيما قدرت Vortexa تحميل نحو 30 مليون برميل خلال الفترة من 15 يونيو إلى 6 يوليو.

كما أشارت بيانات Kpler إلى أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت حتى الآن في يوليو نحو 556 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023، بينما يتوقع المتعاملون انتعاش المبيعات الإيرانية خلال الأسبوع المقبل إذا زادت الخصومات على شحنات أغسطس وسبتمر .