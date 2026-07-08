النفط العراقي يتصدر خسائر خامات "أوبك" بأكثر من 25% رغم ارتفاع الأسعار العالمية

شفق نيوز- البصرة

سجلت الخامات العراقية تراجعاً حاداً في أسواق النفط العالمية، لتتصدر قائمة الخسائر بين خامات منظمة أوبك، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 2.6% بدعم من تحسن المعنويات في الأسواق.

وأظهرت بيانات تداول النفط، أن خام البصرة الثقيل تراجع إلى 45.37 دولاراً للبرميل، منخفضاً بمقدار 15.39 دولاراً وبنسبة 25.33%، فيما انخفض خام البصرة المتوسط إلى 47.47 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 10.39 دولارات وبنسبة 17.96%.

يأتي هبوط الخامات العراقية ضمن موجة انخفاض واسعة طالت عدداً من الخامات المرجعية، رغم صعود أسعار العقود الآجلة، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 72.27 دولاراً للبرميل بزيادة 1.83 دولار أو 2.60%، كما صعد خام برنت إلى 76.11 دولاراً للبرميل مرتفعاً 1.95 دولار أو 2.63%.

كما ارتفع خام مربان الإماراتي إلى 71.31 دولاراً للبرميل، بزيادة 3.39%، في حين سجلت خامات أخرى من المنطقة تراجعات، إذ انخفض الخام العربي الخفيف السعودي إلى 65.31 دولاراً بخسارة 13.70%، وتراجع مزيج الكويت التصديري إلى 69.01 دولاراً بانخفاض 13.13%.

وتشير بيانات الأسعار إلى تباين واضح بين أسعار العقود الآجلة والخامات الفعلية، إذ دعمت التوترات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات ارتفاع أسعار النفط القياسية، بينما تعرضت بعض الخامات الثقيلة والمتوسطة لضغوط مرتبطة بالفروقات السعرية والطلب على أنواع الخام المختلفة.

ويُعد خام البصرة من أهم الخامات التي يعتمد عليها العراق في صادراته النفطية، حيث يمثل الجزء الأكبر من مبيعات شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ما يجعل أي تغير في أسعاره مؤثراً بشكل مباشر في الإيرادات النفطية للبلاد.