النفط العراقي.. عمل متسارع لإنجاز الأنبوب الاستراتيجي "بصرة – حديثة"

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن العمل على تنفيذ أنبوب النفط الخام "56 عقدة" (البصرة – حديثة) مستمر بوتيرة متصاعدة لإنجازه بأسرع وقت، بهدف تجاوز أي أزمة وقود مستقبلية، بالتزامن مع تأكيد الشركة المصنعة لبعض أجزاء الأنبوب على تسريع العمل وإنجاز الاتفاقات المبرمة معها.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة الحالية أولت ملف خط النفط (البصرة – حديثة) لنقل النفط الخام أهمية كبيرة، كونه يشكل مفصلاً مهماً يضمن نقل النفط الخام إلى مصافي الجنوب والوسط لتغذيتها، إلى جانب تقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر ربط الحقول الجنوبية بالمنافذ التصديرية الثلاثة في الأردن وبانياس في سوريا وجيهان في تركيا.

وأضاف، أن وفداً من وزارة النفط، برئاسة مدير عام شركة المشاريع النفطية وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بتنفيذ المشروع، زار ألمانيا الشهر الماضي، وعقد اجتماعات مهمة مع الشركة المصنعة لمواد "البليت" للوقوف على آلية شحن المواد الخاصة بأنبوب النفط الخام "56 عقدة" (البصرة – حديثة) في ظل الأزمة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن جزءاً من المواد المصنعة تم إنجازه في المعمل، مع التأكيد على استمرار تصنيع الصفائح المتبقية وإيجاد حلول سريعة ومناسبة لشحنها إلى العراق، لاستكمال إنشاء الأنبوب الذي يشكل محوراً استراتيجياً لنقل الوقود بعيداً عن مناطق النزاع أو الصراع العسكري.

وأكد أن العمل في مشروع الأنبوب النفطي يسير بوتيرة متصاعدة وبملاكات عراقية متخصصة.

ويعد مشروع أنبوب "البصرة – حديثة" خطاً استراتيجياً عراقياً قيد التنفيذ، يمتد بطول يزيد على 600 كيلومتر، وبطاقة تتجاوز 2.25 مليون برميل يومياً.