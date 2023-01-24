النفط العراقية: إيرادات كانون الأول الماضي بلغت 7 مليارات و708 ملايين دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي، مشيرة الى أن إيراداتها بلغت 7 مليارات و708 ملايين دولار.

وقالت وزارة النفط في بيان حول مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) الف و(459) برميل ( مائة وثلاثة مليونا ومائتان وواحد وثمانون الفا واربعمائة وتسعة وخمسون برميلا )، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(708) ملايين و (556) الف دولار (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون دولار) .

واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(735) الف و(151) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(223) الف و(338) برميلا، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.636) دولاراً.

وبينت أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.