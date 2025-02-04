النفط العراقية: هدفنا تحقيق الاكتفاء من المشتقات وتصدير الفائض

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، حرص الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، والارتقاء بجودتها وصولاً إلى تصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة لشؤون التصفية عدنان محمد حمود لمصفى كربلاء النفطي اليوم الثلاثاء، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقال حمود في لقاء مع المسؤولين والعاملين في المصفى، أن "البرنامج الحكومي وخطط الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية، من خلال دعم قطاع التصفية وزيادة المشاريع التنموية والاستثمارية"، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الخطط، والتي تشمل إنشاء المصافي الجديدة وإضافة وحدات إنتاجية لتحسين نوعية المشتقات النفطية وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تشغيل وإنتاج مصفى كربلاء يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والقطاعات الصناعية الأخرى، معتبراً المصفى من أحدث المصافي المحلية التي توفر منتجات نفطية عالية الجودة.

وشدد على أهمية دور العاملين في المصفى، داعياً إياهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق استقرار وانسيابية في العملية الإنتاجية.

وتشير بيانات تجارية، إلى أن العراق يستورد أكثر من 22 ألف برميل يومياً من البنزين خلال 2024 الماضي.