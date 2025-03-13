النفط العراقية: نقل 97.5 مليون م³ من المشتقات خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن حجم إنتاجية الوقود التي حققتها هيئة النقل التابعة لها عبر أسطولها من الشاحنات والناقلات، والبالغ عددها 1192، خلال شهر كانون الثاني الماضي في جميع المحافظات.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاجية المتحققة بلغت 97.5 مليون م³/كم، حيث يتم نقل هذه الكميات بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط توزيع تمتد إلى جميع المنافذ التوزيعية في بغداد والمحافظات، من خلال هيئة النقل في الشركة".

وأوضح أن "المنتجات النفطية المنقولة تشمل المشتقات البيضاء مثل البنزين، والنفط الأبيض، وزيت الغاز، إضافة إلى المشتقات السوداء كالديزل، والنفط الخام، والخليط، والنفثا، إلى جانب وقود الطائرات (R.T)، والزيوت، والهيدروليك، فضلاً عن الغاز المعبأ والسائب".

من جانبه، كشف مدير هيئة النقل في الشركة، ميلاد رشيد، أن "معدل النقلات اليومية لأنواع المشتقات النفطية، بما فيها الغاز، بلغ 382 نقلة، فيما بلغ معدل الكميات المنقولة يومياً لجميع فروع الشركة التوزيعية نحو 982,692 م³".

وأكد رشيد أن "هيئة النقل، بملاكاتها المختصة، تعمل على إيصال المنتجات النفطية إلى جميع المحافظات وفق آلية منظمة، لضمان الانسيابية وسرعة وصول المشتقات إلى المستهلكين".