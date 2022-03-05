النفط العراقية: معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط هي الأعلى منذ ثماني سنوات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية يوم السبت،أن معدل الصادرات اليومية والإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي 2022 تعد الأعلى منذ ثمانية أعوام.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق (أوبك بلاس) تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3.314) مليون برميل بإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليار دولار وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام".

وأشار إسماعيل الى أن "ذلك جاء نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي"، مؤكداً "المضي قدماً لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق" .

وكانت شركة سومو قد أكدت يوم امس الجمعة ان العراق حقق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي منذ سنتين بمعدل 3.314 مليون برميل يوميا بزيادة مقدار 112 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وباعلى إيراد مالية منذ ٢٠١٤.