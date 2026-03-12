النفط العراقية "قلقة" من استهداف إمدادات الطاقة: يجب تحييد الممرات البحرية عن الصراعات

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، عن قلقها البالغ من استهداف الناقلات النفطية في الممرات البحرية، مشددة على ضرورة تحييد إمدادات الطاقة عن الصراعات والحروب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعرب عن "بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج، لا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية. ويرى العراق أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التوتر في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة".

وأكدت على أن أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ما يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع النقل البحري لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي لملايين من السكان في المنطقة والعالم.

وأضافت الوزارة: "وانطلاقاً من موقعه الجغرافي ومسؤوليته كدولة منتجة للطاقة وجسر للحوار في المنطقة، يدعو العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يؤمن سوق الطاقة ويحفظ استقرار الاقتصاد الاقليمي والعالمي".

وفجر اليوم الخميس أفاد مصدر أمني بأن هجوماً استهدف ناقلتين نفطيتين في المياه الإقليمية قرب ميناء البصرة نُفذ بواسطة زورق مفخخ، ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى بين أفراد الطاقمين واندلاع النيران في إحدى الناقلتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ واصلت عملياتها في موقع الحادث بعد اشتعال النيران في الناقلتين، فيما جرى إجلاء عدد من البحارة، وسط استمرار التحقق من الحصيلة النهائية للقتلى والإصابات وهوياتهم.

وأضاف أن التحقيقات الأولية لم تحسم بعد نقطة انطلاق الزورق المفخخ، إذ لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان قد انطلق من المياه العراقية أو الإيرانية أو من منفذ آخر، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة جمع المعلومات من موقع الاستهداف لتحديد مسار الهجوم والجهة التي تقف وراءه.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التهديدات التي تطال الملاحة ومنشآت الطاقة في جنوب العراق، بعد هجوم سابق موثق قرب خور الزبير في الخامس من آذار/ مارس الجاري، حين رجحت مصادر أمن موانئ عراقية أن زورقاً صغيراً محملاً بالمتفجرات استُخدم في ضرب ناقلة نفط راسية داخل المياه العراقية، في سابقة وُصفت آنذاك بأنها أول هجوم من هذا النوع ضمن المياه الاقتصادية العراقية خلال الأزمة الحالية.

كما يتزامن الحادث مع تحذيرات أميركية حديثة من اتساع المخاطر البحرية في المنطقة، إذ دعت القيادة الوسطى الأميركية المدنيين وأطقم السفن التجارية إلى تجنب الموانئ التي تستخدمها القوات الإيرانية، محذرة من أن توظيف المرافق المدنية في عمليات عسكرية يهدد سلامة الملاحة الدولية.