النفط العراقية عن استيرادها "الابيض": نوزع سنوياً 500 مليون لتر بخسائر فادحة

شفق نيوز/ كشفت شركة توزيع المشتقات النفطية الحكومية، يوم الاثنين، انها تستورد سنوياً كميات كبيرة من النفط الأبيض وتتكبد خسائر تبلغ 750 دينار في اللتر الواحد لتوفيره على المواطنين، مبينة أنها توزع سنوياً 500 مليون لتر.

وقال مدير عام الشركة، التابعة الى وزارة النفط، حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة تقوم بتوزيع النفط الابيض على المواطنين وفق البطاقة الوقودية وقد باشرنا بتوزيع الحصة الأولى بمقدار 100 لتر ويتبعها توزيع الحصة الثانية يوم غد الثلاثاء على محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والانبار، وتباعا سيتم اطلاق الحصة الثانية في الوسط والجنوب".

وبين انه "تم تخصيص 50 مليون لتر من النفط الابيض لمحافظات اربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة".

واضاف ان "وزارة النفط تقوم باستيراد شحنات لسد العجز الحاصل في إنتاج المصافي المحلية من النفط الابيض والذي يكون وفقا للأسعار العالمية بحدود 900 دينار للتر الواحد ويباع للمواطنين بسعر مدعوم وهو 150 دينار للتر الواحد".

واشار طالب الى ان "ما يتم توزيعه من النفط الابيض في عموم العراق خلال عام واحد يبلغ 500 الف متر مكعب اي 500 مليون لتر سنويا".