النفط العراقية: صادرات نيسان تجاوزت 9.8 ملايين برميل بإيرادات تفوق مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن كمية صادرات النفط الخام، بما فيها المكثفات، بلغت 9 ملايين و884 ألفاً و130 برميلاً، بإيرادات تجاوزت ملياراً و87 مليوناً و82 ألف دولار.

وبحسب الإحصائية، بلغت صادرات نفط البصرة 4 ملايين و587 ألفاً و610 براميل، فيما سجلت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي 339 ألفاً و64 برميلاً.

وأضافت أن صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت 4 ملايين و957 ألفاً و456 برميلاً.

وأكدت الوزارة أن نشر الإحصائية الشهرية يأتي في إطار اطلاع الرأي العام على عمليات تصدير النفط والإيرادات المتحققة.