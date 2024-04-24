النفط العراقية: سندعم أسعار البنزين حتى بعد زيادتها

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأربعاء، بأنها ستدعم أسعار البنزين حتى بعد تطبيق التسعيرة الجديدة المقررة مطلع شهر أيار القادم.

وقال مدير الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية حسين طالب لوكالة شفق نيوز، إن "الدعم سيبقى حتى بعد رفع اسعار البنزين المقررة في الاول من ايار"، مشيرا إلى أن سعر "البنزين المحسن 850 دينارا، وسيكون دعم بحدود 150 دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز السوبر الذي يباع بألف و250 دينارا ايضا سيكون هناك دعما له بواقع 150 الى 200 دينار للتر الواحد.

وأشار إلى أن "البنزين العادي الذي يباع بـ 450 دينارا للتر فإن الدعم الموجود يصل الى 80 او 90 بالمائة أي بدعم 750 دينارا".

واضاف ان "العراق يستورد حاليا 15 مليون لتر من البنزين وسيتم تقليص الاستيراد بعد بناء مصفى كربلاء ومصفاة الشمال الذي ينتج منتجات نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستقلص مقدار الثلثين من الاستيرادات".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

واعتبارا من الأربعاء المقبل (الأول من آيار 2024) سيكون سعر البنزين المحسن 850 دينارا بدلا من 650 دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز 1250 دينارا بدلا من ألف دينار للتر الواحد.

ويقول مستشارون حكوميون ومراقبون، إن القرار يأتي في إطار خطة واسعة اتخذتها الحكومة للحد من الازدحامات المرورية، لكنه أثار غضب وتذمر السائقين بصورة خاصة والمواطنين بصورة عامة، لما له من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.