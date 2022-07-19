النفط العراقية: حققنا إيرادات مالية كبيرة مقابل كميات محدودة

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء، أنها تحرص على تنفيذ المشاريع التي تسهم في إدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والعمل على تحقيق انسيابية عالية لتدفق وضخ النفط الخام للأسواق العالمية دعماً للاقتصاد الوطني.

وقال النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية – المدير التنفيذي حامد يونس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الملاكات الوطنية وبالتعاون مع الشركات العالمية المتعاقدة تواصل الليل بالنهار من أجل تنفيذ البرامج المخطط لهذه المشاريع رغم التحديات الاقتصادية والصحية وارتفاع درجات الحرارة.

واكد يونس سعي الوزارة الى تنفيذ المزيد من مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية وتوسيع القدرات التصديرية وتطوير الموانئ الجنوبية، وبما يتناسب مع الزيادات المنتظرة، مشيراً الى نجاح الوزارة في تصدير كميات محدودة بإيرادات مالية كبيرة تراوحت ما بين (10-11) مليار دولار شهرياً، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال أجتماع عقده مع المسؤولين في شركة نفط البصرة ، شدد نائب رئيس شركة النفط الوطنية على أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المخطط لها، واهمية تطوير الحقول النفطية في الجنوب لدعم الإنتاج الوطني، والعمل على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في القطاع النفطي، لجذب المزيد من الشركات العالمية الرصينة ، وان الشركة تعمل على توسيع آفاق وتطوير فلسفة عملها الاستثماري والتجاري من أجل تعزيز دورها الاقتصادي والتنموي.

وعبر يونس عن أمله في أن تسهم مجموعة المشاريع التي ابرمتها الوزارة والشركة مع توتال بزيادة الإنتاج وادامته ومنها مشروع نقل ماء البحر للحقول النفطية، وزيادة الإنتاج النفطي من ارطاوي، فضلاً عن استثمار الغاز والطاقة النظيفة.

وجاءت تصريحات يونس خلال جولة تفقدية لشركة نفط البصرة و ميناء الفاو النفطي، لمتابعة تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنى التحتية التي تهدف الى ادامة وزيادة الإنتاج وتصعيد الطاقات التصديرية ومنها مشروع منظومة الأنبوب البحري ومحطات الخزن والضخ في ميناء الفاو بمحافظة البصرة، وفقا للبيان.