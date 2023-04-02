النفط العراقية: حريصون على الإسراع في استئناف صادرات نفط الاقليم عبر جيهان التركي

شفق نيوز / أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، حرص الحكومة الاتحادية على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية لنفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتقريب وجهات النظر "خدمة للصالح العام".

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة النفط الاتحادية "رعت المرونة المطلوبة للمضى قدماً نحو تحقيق هدف استئناف التصدير، أولاً وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية الأخرى العالقة بين المركز والإقليم، لإدراكها أهمية الإيرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها".

وأضاف البيان، أن وزارة النفط الاتحادية، عبرت عن كل ذلك في "الاجتماعات الثنائية مع وفد الإقليم، وتأمل في ظل الاجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريباً"، مشيراً إلى أن "في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط، سيتم الاعلان عن ذلك في حينه".

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت، يوم السبت 25 من شهر آذار/مارس، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.

وأوقف العراق 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

وفي قضية تعود إلى العام 2014، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي.