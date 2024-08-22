النفط العراقية تعلن اتخاذ خطوات "حقيقية وملموسة" لتخفيض مستويات الإنتاج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أنها اتخذت إجراءات "حقيقية وملموسة" في إطار تخفيض مستويات التزاما بقرارات مجموعة أوبك+.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "في إطار التزام وزارة النفط العراقية بقرارات مجموعة اوبك+ الرامية إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، تؤكد وزارة النفط مجدداً جديتها في الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها ضمن المجموعة".

وأوضحت الوزارة أنها "قامت باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لتخفيض مستويات الإنتاج، مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة خلال الأشهر السابقة".

كما أشارت الوزارة في بيانها الى انها "قد قدمت خطة تعويض محدثة إلى سكرتارية منظمة أوبك، توضح فيها التفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الالتزام الكامل بتعهداتنا تجاه المنظمة".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت، في شهر تموز الماضي، التزام البلاد بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في "أوبك"، مشيرة إلى أن العراق سيعوض أي فائض في الإنتاج بداية العام المقبل.

وقالت في حينها إنها "ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يومياً، لشهر تموز والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر أيلول 2025".

ووصل إنتاج "منظمة البلدان المصدرة للبترول" إلى ما متوسطه 26.98 مليون برميل يومياً في حزيران/ يونيو، أو 80 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، وأدت التخفيضات الصغيرة في إنتاج كلّ من العراق ونيجيريا إلى هذا الانخفاض.

وأظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" في شهر تموز/يوليو أن العراق والإمارات لم ينفذا بشكل كامل التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في بداية العام مع الأعضاء الآخرين في المنظمة. كما لم تتمكن بغداد من تنفيذ الخفض الإضافي في الإنتاج الذي تعهدت به لتعويض مستويات الإنتاج المرتفعة السابقة.

وفي حزيران/يونيو، خفض العراق إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً إلى 4.25 ملايين برميل يومياً، وأدى تراجع الصادرات إلى تقريب البلاد من الحصة المحددة لها، لكن إنتاجها لا يزال أعلى بحوالي 250 ألف برميل يومياً فوق حصتها، حتى قبل الأخذ بالاعتبار عدم وجود "تخفيضات تعويضية" إضافية.