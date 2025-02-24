النفط العراقية تؤكد التزامها باتفاق أوبك+ وتعويض الفائض في الإنتاج

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، التزامها الكامل باتفاق أوبك+ والتخفيضات الإضافية المتفق عليها، بالإضافة إلى تعويض الكميات المتراكمة.

وأشارت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة.

وأوضح البيان، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية مشتركة بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني عبد الزهرة، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، بالاضافة الى الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المصادر الثانوية المعتمدة من أوبك، بلغ إنتاج العراق من النفط الخام في كانون الثاني 2025، 3.999 مليون برميل يوميًا، وهو مؤشر إيجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتعلقة باستلام الحكومة الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي، مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات أوبك للتخفيض الطوعي وكميات التعويض المطلوبة.

وفي الختام، شددت وزارة النفط على الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أهمية مساهمة الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ في دعم هذا الاستقرار.