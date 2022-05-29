النفط العراقية توقع وثيقة "شراء قياسية" مع شركات جولات التراخيص

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاحد، توقيع وثيقة "الشراء القياسية" مع شركات جولات التراخيص، مؤكدة أن الوثيقة تلزم الشركات الوطنية والعالمية بمضمونها وبنودها.

وقالقال وكيل الوزارة لشؤون الإستخراج كريم حطاب، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة حريصة على تنظيم العمل في القطاع النفطي وايجاد أفضل صيغ وآليات التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية، بما يحقق الاهداف المشتركة في تسريع وتنفيذ خطط الوزارة في تطوير الحقول النفطية وإدامة وزيادة الانتاج .

واضاف حطاب خلال مراسيم التوقيع على وثيقة الشراء القياسية المعتمدة مع الشركات العالمية المتعاقدة ضمن جولات التراخيص النفطية، أن هذه الوثيقة تهدف الى توحيد وتنظيم عمليات الشراء لجميع الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص، وفق اليات وبنود تم اعدادها والاتفاق عليها بالتعاون مع الشركات الاجنبية والوطنية، ومن خلال اللجان التخصصية والدوائرالمعنية .

وأشار حطاب الى إستحصال موافقة اللجنة الوزارية للطاقة وهيئة الرأي في الوزارة بإعتماد هذه الوثيقة، مؤكداً بأنه سيتم تكليف احد المكاتب الاستشارية العالمية بتقييم هذه التجربة بعد عام، من أجل الافضل الذي نبحث عنه .

من جانبه اعتبر رئيس شركة BP في العراق زيد الياسري وممثل شركات جولات التراخيص العالمية، أن التوقيع على هذه الوثيقة خطوة ايجابية لتحسين آليات العمل، وقد تم الاعداد لهذه الوثيقة بين اللجنة الوزارية والشركات العالمية المتعاقدة ضمن عقود جولات التراخيص، بالاستفادة من تجارب السنوات الماضية، والتي نهدف معاً الى إيجاد أفضل الوسائل والأليات للتعاقدات وعمليات الشراء، بما يسهم بالاسراع بتنفيذ خطط التطوير للحقول النفطية.

وأشاد مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في شركة النفط الوطنية علي معارج بهذه الوثيقة التي تنظم عمليات الشراء ، وتلتزم بموجبها الشركات العالمية والوطنية، وعدها خطة استباقية نحو تطوير آليات التعاون مع الشركات العالمية، مشيداً بدور اللجان المعنية في الاعداد لهذه الوثيقة .