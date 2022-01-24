النفط العراقية توضح أسباب ارتفاع أسعار الخام

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، يوم الاثنين، عن زيادة الطلب على الخام وارتفاع أسعاره بسبب موجة البرد ونقص الغاز المورد إلى أوروبا.

وقال جهاد لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الحالية والنقص في امدادات الغاز بأوروبا تسبب في زيادة الطلب على النفط الخام وارتفاع الاسعار في السوق العالمية".

واشار الى ان "اسعار النفط لها علاقة بالعرض والطلب بالاضافة إلى الظروف الجوية والاقتصادية، وجميعها ادت إلى ارتفاع الاسعار، إلا أنها ستبقى متوازنة ولا يمكن توقع سعر محدد بسوق النفط".

وبين جهاد انه "دائما توجد اجتماعات منتظمة لمنظمة أوبك يستعرض فيها واقع سوق النفط من خلال التقارير المقدمة وفي ضوء ذلك توضع الخطط بشأن زيادة الانتاج والتصدير إم البقاء على الخطط المعمول بها، وان منظمة اوبك تعمل على تحقيق التوازن في السوق".

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات وسط تصاعد التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما قد يجعل السوق الضيقة بالفعل أكثر توترا ، بينما تواصل أوبك وحلفاؤها الكفاح لزيادة الإنتاج. .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8% إلى 88.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، لتعكس خسارة 0.6% يوم الجمعة الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.86 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.5% يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي ، حيث كسبوا حوالي 2% مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014. وقد ارتفعت الأسعار بالفعل بأكثر من 10% هذا العام بسبب المخاوف من تقلص الإمدادات.