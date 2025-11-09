النفط العراقية توضح بشأن رسو ناقلة لاستيراد مادة البنزين بحمولة 50 ألف متر مكعب

شفق نيوز - بغداد

أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، توضيحاً ردت فيها على تصريحات بشأن رسو ناقلة لاستيراد مادة البنزين بحمولة 50 ألف متر مكعب رغم الاعلان عن ايقاف استيراد هذه المادة من الوقود اضافة الى بعض المشتقات النفطية في البلاد.

وكان النائب مصطفى جبار سند قد اعلن في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، رسو ناقلة بنزين مستوردة ذات حمولة 50,000 م3 في ميناء خور الزبير، لسد العجز في مخزون البنزين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "الناقلة التي رست في الموانئ العراقية، والناقلة الأخرى التي من المقرر وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة، هما جزء من عقود استيرادية سابقة استُكملت بشأنها جميع الإجراءات المالية واللوجستية من شحن وتحميل وتوجيه قبل صدور قرار إيقاف استيراد منتوج البنزين.

وأكدت الوزارة انه لا يمكن إلغاء أو إعادة جدولة هاتين الشحنتين في هذه المرحلة لتجنب ترتب الغرامات المالية الكبيرة التي تتعلق بتأخير أو منع رسو الناقلات.

كما أكد البيان، أن قرار إيقاف استيراد البنزين جاء مستنداً إلى واقع جديد وملموس في زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية.

وقررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

جاء ذلك وفقا لكتاب رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة النفط العراقية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج تلك الأنواع من الوقود.

وبحسب الكتاب المُذيّل بتوقيع إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء ، فإن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وجّه بإيقاف الاستيراد لهذه المنتجات النفطية، وعلى وكيل التوزيع، وشركة توزيع المنتجات النفطية ضبط الاستهلاك الداخلي، وتحويل الفائض للتصدير.