النفط العراقية تنفي أي زيادة في أسعار البنزين

شفق نيوز/ نفت وزارة النفط اليوم الخميس، أي زيادة بأسعار البنزين سواء المحسن او عالي الأوكتين.

وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حسين طالب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا يوجد أي زيادة في اسعار البنزين المحسن او عالي الأوكتين الذي يجهز في جميع محطات الوقود في الوقت الحاضر بالرغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا"، مبينا أن أسعار البنزين تباع 450 دينارا للتر الواحد من البنزين المحسن و650 دينار للبنزين عالي الأوكتين".

واضاف ان "بعض المحطات قامت بإضافة بعض المضخات من البنزين عالي الأوكتين وتجهيز المواطنين بهذا المنتج نظرا لزيادة الطلب عليه في بعض المناطق".

يذكر أن بعض المواطنين تداولوا أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تبين سعي وزارة النفط لرفع اسعار البنزين العادي والمحسن بعد ارتفاع أسعار النفط.