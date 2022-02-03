سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط العراقية تنفي أي زيادة في أسعار البنزين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-03T08:46:21+0000
النفط العراقية تنفي أي زيادة في أسعار البنزين

شفق نيوز/ نفت وزارة النفط اليوم الخميس، أي زيادة بأسعار البنزين سواء المحسن او عالي الأوكتين.

وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حسين طالب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا يوجد أي زيادة في اسعار البنزين المحسن او عالي الأوكتين الذي يجهز في جميع محطات الوقود في الوقت الحاضر بالرغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا"، مبينا أن أسعار البنزين تباع 450 دينارا للتر الواحد من البنزين المحسن و650 دينار للبنزين عالي الأوكتين".

واضاف ان "بعض المحطات قامت بإضافة بعض المضخات من البنزين عالي الأوكتين وتجهيز المواطنين بهذا المنتج نظرا لزيادة الطلب عليه في بعض المناطق".

يذكر أن بعض المواطنين تداولوا أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي تبين سعي وزارة النفط لرفع اسعار البنزين العادي والمحسن بعد ارتفاع أسعار النفط.

related

النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

Date: 2019-09-14 10:37:00
النفط تتحدث عن مكافحة الفساد بحصر الاعمال التجارية والاستثمارية داخل البلد

العراق يعلن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الاول المقبل

Date: 2021-09-01 19:18:46
العراق يعلن الاتفاق على ضخ 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من تشرين الاول المقبل

إضافة لاقليم كوردستان.. ارتفاع الصادرات النفطية العراقية في كانون الأول بنسبة 0.5٪

Date: 2022-01-06 06:46:27
إضافة لاقليم كوردستان.. ارتفاع الصادرات النفطية العراقية في كانون الأول بنسبة 0.5٪

العراق وروسيا الاقل امتثالا لحصصهما النفطية في ايلول

Date: 2021-10-12 08:02:57
العراق وروسيا الاقل امتثالا لحصصهما النفطية في ايلول

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-01 09:06:26
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-16 09:00:40
ارتفاع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

الحكومة العراقية تشرع بتوزيع رواتب الموظفين الأسبوع المقبل

Date: 2022-01-20 07:52:22
الحكومة العراقية تشرع بتوزيع رواتب الموظفين الأسبوع المقبل