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النفط العراقية تنظم جولة تراخيص جديدة لنقل المشتقات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-18T10:48:39+0000
النفط العراقية تنظم جولة تراخيص جديدة لنقل المشتقات

شفق نيوز/ نظمت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين،  جولة تراخيص جديدة لنقل المشتقات النفطية بمشاركة  57 شركة محلية من شركات القطاع الخاص الناقلة للوقود.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة نظمت جولة تراخيص لنقل المشتقات النفطية لمنافذ التجهيز وفروع المستودعات في المحافظات، مبيناً أن الجولة تمت بأجواء تعمها التنافسية والشفافية وفق التعليمات الخاصة بالمناقصات ، وبحضور ممثلي الشركات الناقلة وباشراف اللجنة الوزارية المشرفة .

بدوره، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وفق البيان، إن الشركات المتنافسة على محاور المناقصة شملت 30 محوراً لعموم المنافذ التوزيعية والمستودعات  حيث تمت العملية بصورة علنية وبحضور اللجنة المركزية التي تراسها وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وعضوية مدير عام الدائرة الفنية ودائرة الرقابة الداخلية وشركة توزيع المنتجات النفطية ومكتب التصاريح الامنية في الوزارة وتم احالة محاور النقل الى الشركات الفائزة .

وتؤكد الوزارة إنها تنظم سنويا جولة تراخيص لشركات القطاع الخاص المتخصصة لنقل انواع الوقود  لصالح وزارتي النفط والكهرباء.

 

 

 

 

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