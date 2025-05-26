النفط العراقية تكشف عن صادراتها وإيراداتها للشهر الماضي

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن إحصائياتها لصادرات الخام وإيراداته المالية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نيسان/ أبريل الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت 100 مليوناً و953 ألفاً و282 برميلاً، بإيرادات بلغت ستة مليارات و738 مليوناً و309 آلاف دولار.

وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليوناً و752 ألفاً و879 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة بمحافظة نينوى 900 ألف و584 برميلاً، أما كمية الصادرات إلى الأردن فكانت 299 ألفاً و819 برميلاً.